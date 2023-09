Il carabiniere Pasquale, il 'gigante buono' di Lampedusa

(dall'inviata Elvira terranova) - E' passata una settimana da quella mattina, ma Pasquale Iadicicco, carabiniere scelto di 33 anni, originario di San Marco di Teano (Caserta), ancora continua a ricevere telefonate e messaggi da chi ha visto le foto e il video virali in cui il 'gigante buono', come lo chiamano i suoi colleghi, culla tra le braccia una bambina di pochi anni, sorridendole, e accarezzandola. Quel video, girato per caso dalla troupe di Local Team davanti all'hotspot di Lampedusa, durante una diretta, ha fatto il giro del web. Pasquale Iadicicco ha un rimpianto: non avere conosciuto il nome di quella bambina. Ma come è nato quell'abbraccio affettuoso? "E' successo tutto per caso - racconta all'Adnkronos il carabiniere, che ha appena finito un nuovo turno all'hotspot di Contrada Imbriacola - Quella mattina era in corso l'ennesimo trasferimento di migranti sul pullman per lasciare l'isola. E le donne con i bambini avevano, come sempre, la precedenza. Ma io vedevo che questa mamma, con la bambina in braccio, di tre anni circa, faceva un grande sforzo a fare passi avanti, perché c'era una ressa per riuscire a salire sul pulmino. Io vidi quella scena e mi avvicinai alla donna per dirle di consegnarmi la bimba per allontanarla dalla calca. Mentre lei si faceva spazio per raggiungermi io ho preso in braccio la piccolina e ho iniziato a giocarci. Lei mi guardava fisso, non piangeva, non diceva nulla".

"Poco dopo la madre è riuscita a raggiungere la mia postazione, davanti al cancello, io le ho ridato la bimba e sono tornato alla mia postazione", racconta. Trascorrono alcune ore e Iadicicco finisce il suo turno, quando riaccende il cellulare. "Ho visto che mi erano arrivate tante telefonate, sms, foto e e video di me che tengo in braccio la bambina - racconta oggi all'Adnkronos - All'inizio non avevo capito che il video era diventato virale". "Quando ho rivisto quelle immagini - dice ancora - mi sono emozionato. E' stato un momento molto bello, la bambina si è fidata di me, che in fondo ero un estraneo, un perfetto sconosciuto". Amici e parenti, da quel momento, hanno iniziato a scrivere al carabiniere scelto Iadicicco.

'Quella bambina è capitata tra le braccia giuste'

"I miei parenti e i miei amici non si sono sorpresi perché sanno che io, nonostante non sia ancora padre, sono un persona buona e anche molto affettuosa con i più piccoli". Mi hanno detto: "Quella bambina è capitata tra le braccia giuste". I colleghi, gli amici, i superiori si sono tutti complimentati con il carabiniere Iadicicco. Ma lui continua a ripetere: "Non ho fatto nulla di eccezionale, io sono così'. Infatti mi chiamano il 'gigante buono'. Perché Iadicicco è alto più di 1.90 ed è molto palestrato. "Ho avuto subito un senso di protezione per quella bambina - dice ancora - Vedendo quella calca, ho pensato che potesse farsi male, quindi, sono andata dalla madre per chiederle di affidarmela". Tra poco Iadicicco tornerà all'undicesimo Reggimento dei Carabinieri di Puglia, a Bari, dove presta servizio. E lascerà Lampedusa.

"E' stata la mia prima esperienza su quest'isola - racconta - e la porterò sempre nel mio cuore". Quando è fuori dal servizio, Iadicicco, con altri colleghi carabinieri, compra giocattoli o caramelle ai bambini. Anche se non ama dirlo. "Vedere quella luce negli occhi dei bambini è la cosa più bella del mondo...", dice, mentre saluta. Grazie, carabiniere scelto Pasquale Iadicicco. il 'Gigante buono'.