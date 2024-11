Matteo Valenzano, romano ma trapiantato stabilmente a Pescara da nove anni e mezzo, 40 anni appena compiuti, è responsabile del talent development. Alessandro Natale, abruzzese, è Head of Corporate Initiatives e coordina tutti i manager che lavorano sui lanci dei prodotti. Sono due papà e due manager che lavorano in Fater e che raccontano cosa ha significato per loro poter contare su un congedo parentale di tre mesi.