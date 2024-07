il conte Radicati di Primeglio porta in tribunale il Mef per un buono postale da 5mila lire

Monarchia vs repubblica. Il conte Federico Radicati di Primeglio già rappresentante di Casa Savoia apre un braccio di ferro con lo Stato Italiano per riscuotere un titolo da 5000 lire emesso sotto il Regno d'Italia e che oggi varrebbe circa 145mila euro. Si tratta di un buono postale che era stato intestato a suo nome nel 1946 dai genitori registrato ancora sotto il Regno d'Italia, e che lo stesso Conte ha ritrovato recentemente in casa all'interno di un faldone di famiglia.

''La legge -sottolinea il conte all'Adnkronos- dice due cose: la prima che è il buono è scaduto, la seconda però, chiarisce che se una persona lo ritrova per caso, ha 10 anni di tempo per cercare di recuperare la somma del buono''. Non ottenendo risposta positiva da parte di Poste Italiane, Radicati di Primeglio si è rivolto ai legali dell'Associazione Giustitalia dandogli mandato di agire davanti al Tribunale ordinario di Roma, al fine di recuperare la somma presso Poste italiane ed il Ministero dell' Economia e delle Finanze ritenuti soggetti obbligati in solido ad 'onorare' tutti i debiti esistenti anche prima dell’avvento della Repubblica Italiana e dunque anche quelli del Regno d'Italia. ''ma non si tratta di monarchia o repubblica -dice il Conte- si tratta in sostanza di rivolgersi allo Stato attuale per recuperare questa somma, tutto qui''. Un consulente di Giustitalia ha valutato, compresi interessi legali e rivalutazione, che dalla data di emissione a quella del ritrovamento, quel buono da 5000 lire equivale a 145.300 euro.

Per Poste italiane il buono è prescritto, ma per il Conte va fatto valere l'articolo 2935 del Codice civile che stabilisce che 'la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere'. cioè da quando si è scoperta l'esistenza di questo buono.