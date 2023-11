Il Gambero Rosso premia il Sanlorenzo: "Miglior cucina di pesce di Roma"

Premio dagli ambasciatori della Fondazione Gambero Rosso al ristorante Il SanLorenzo di Roma per "aver dimostrato la miglior cucina di pesce della Capitale", recita la motivazione. "Un premio che ci rende molto orgogliosi del lavoro che stiamo svolgendo - sottolinea all'Adnkronos Enrico Pierri, socio insieme a Elena Lenzini del ristorante di via dei Chiavari - Come ho evidenziato anche nel ringraziare gli stessi ambasciatori, è un lavoro fatto da chi vive molto nel sociale, come la Fondazione, e questo riconoscimento ha un significato molto importante per noi", aggiunge spiegando di dedicare "questo premio alla lotta ai femminicidi".

"Il ristorante è aperto dal 2007, c'è tanta esperienza e lo si può notare anche dai miei capelli bianchi - scherza Pierri - è un ristorante esclusivamente di pesce e lavoriamo con le marinerie locali: principalmente le isole Pontine attraverso la via di Formia, e quindi tutto il litorale laziale da Civitavecchia ad Anzio e anche Porto Ercole. Anche per il comparto ortofrutta cerchiamo di coinvolgere il mercato laziale".

"Abbiamo sempre immaginato di mettere nel piatto la riconoscibilità immediata per il cliente e alla luce di 15 anni di attività tutto questo ci ha premiato, oggi siamo riconosciuti come ristorante che mette al centro la materia prima", conclude Pierri.