Il Golden Leaf a Papa Francesco, il più ecologista della storia

Al Papa è stata consegnata la Golden Leaf, scultura in legno riciclato, il Santo Graal e premio simbolico dell' Italia Green Film Festival e del cinema internazionale a tematica green e social, “per l'impegno e la tenacia che ogni giorno dimostra agli uomini portando avanti la lotta per sensibilizzare i popoli e proteggere la casa comune”.

Il direttore artistico, Pierre Marchionne, ha osservato: ” Sono estremamente soddisfatto di aver potuto consegnare al Santo Padre il premio la Golden Leaf speciale originale simbolo del nostro Italia Green Film Festival perché nessun altro Papa nella storia dell'uomo ha mai riconosciuto i problemi ambientali e nessun altro Papa si è impegnato così tanto per proteggere la terra 'la casa comune', per usare proprio un termine caro al Papa.”

L'Italia Green Film Festival ha pensato a Papa Francesco “per la sua vicinanza al popolo , perché la maggior parte delle pellicole in concorso non provengono da mega produzioni ma da piccole produzioniindipendenti, che tuttavia con sobrietà e coraggio e mezzi molto esigui informano, denunciano e riescono ad arrivare dove altri non arrivano. I film in concorso sono documenti, messaggi e denunce di piccoli produttori e cineasti, che lottano in prima linea per la tutela ambientale e le tante questioni relative all'ecologia”. Presenti alla cerimonia di consegna del premio anche altri fondatori dell’Italia Green Film Festival: Paolo Coluzzi e Matteo Vagnini.