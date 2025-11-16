circle x black
Il Kenya vince la Maratona di Palermo

16 novembre 2025 | 14.54
Palermo abbraccia la sua maratona e lo fa in una giornata prettamente primaverile con temperature che in mattinata hanno raggiunto i 25 gradi. La festa la fanno gli oltre 3000 atleti, giunti da oltre 50 paesi, che hanno preso parte alla manifestazione, tra sudore passione e scorci di una città che si è presentata come un libro d’arte aperto. A vincere, come da pronostico è stato Martin Cheruiyot, già vincitore della Maratona di Bologna, l’atleta, classe 1986, ha chiuso la sua gara in 2h20’16. Secondo posto per il connazionale Peter Kewmoi Ndorobo in 2h21'54. Terzo e primo degli italiani il pantesco Dario Pietro Ferrante (Universitas Palermo) in 2h35'44, attuale campione italiano della 100 km.

“Felice per il risultato di oggi, ero partito per fare un allenamento, poi strada facendo ho aumentato l’intensità, grazie anche al pubblico che mi ha supportato lungo il percorso. Palermo è la mia città e non potevo deluderla. Adesso l’obiettivo è il personal best in maratona, correrò a dicembre la Maratona di Catania, l’obiettivo per questo fine di anno è questo", dice Dario Pietro Ferrante. La maratona al femminile ha un sapore tutto italiano, a vincere è stata la veneta Eleonora Zecchinato (Atletico Sala) gara volitiva la sua e tempo di tutto rispetto 3’01’43. Al secondo posto, per lunghi tratti al fianco della battistrada, Giada Allasia (Team Fisiosport) in 3h’04’48. Terza a chiusura del podio la lituana Patkauskiene Salne (Runcard) in 3h13’59.

Felice, raggiante la veneta Zecchinato che si è migliorata addirittura di quasi 30 minuti, il suo precedente best time lo aveva centrato alla Maratona di Firenze: “non immaginavo di andare così forte, oggi ho corso la mia terza maratona, mi sentivo bene, bellissimo il percorso e tanta gente a fare il tifo. Maratona di Palermo nel cuore”.

