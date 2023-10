Il Metaverso sbarca alla Festa delle Regioni, Fioroni (Conferenza Regioni): "Aiuterà a interagire con i cittadini”

Ha preso il via a Torino la seconda edizione de ‘L’Italia delle Regioni’, festival nazionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Grande importanza è data allo sviluppo del Metaverso con uno stand dedicato al Villaggio delle Regioni “Tecnologie come il cloud e la grafica avanzata rendono possibile vivere il Metaverso come un momento concreto per fare formazione e interagire con il cittadino” afferma Michele Fioroni Coordinatore Digitale e Innovazione Conferenza delle Regioni.