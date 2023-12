Il Natale si accende al Garibaldi di Roma, iniziativa di solidarietà in occasione delle feste

Un pranzo all’insegna della convivialità, della solidarietà in linea con lo spirito natalizio. Una giornata organizzata all’Istituto Tecnico Agrario Giuseppe Garibaldi, dove si sono riunite diverse case famiglia di Roma che hanno passato alcune ore di grande felicità. L’idea è nata dall’Arcs (Associazione Ristoranti Centro Storico) di Roma, con il patrocinio del Comune di Roma Capitale e la collaborazione dell’Istituto Garibaldi e della Consigliera Capitolina Valeria Baglio, da sempre attenta al mondo scolastico essendo membro della commissione scuola del Comune di Roma ed ex Presidente della stessa. Nel convitto dell’Istituto, gli studenti hanno cucinato il pranzo e servito a tavola ai commensali presenti. Alle case famiglia, successivamente, sono stati distribuiti i pacchi natalizi comprendenti prodotti coltivati e realizzati dall’Istituto Tecnico Agrario Garibaldi.

La Consigliera Capitolina Valeria Baglio ha dichiarato: "Un’iniziativa importante e doverosa per consentire una sinergia tra il mondo della scuola, le istituzioni, le case famiglia e le eccellenze della ristorazione capitolina, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo". "La nostra associazione -ha detto Gianni Di Matteo (Presidente Arcs)- è da sempre vicina al sociale e oggi lo confermiamo con la vicinanza all’Istituto Garibaldi e alle case famiglia. La nostra attività -ha detto Di Matteo- riunisce le eccellenze della ristorazione romana con l’obiettivo di tutelare la categoria, ma anche di essere vicini al decoro di Roma, fornendo a turisti e cittadini una bella immagine di Roma. Tale percorso è sempre stato molto vicino a quello di Roma Capitale, al quale diamo il nostro contributo. Anche per questo siamo un po’ preoccupati per il nuovo regolamento sul suolo pubblico. Su questo servirà riattivare un confronto".

Per Massimiliano Maselli (Assessore Regione Lazio ai Servizi Sociali, Disabilità, Terzo Settore) "questa è stata certamente un’iniziativa lodevole dell’Arcs, che da anni dà segnali di solidarietà. Quella di quest’anno è stata un’ottima idea che ha visto partecipare anche un’eccellenza del territorio come l’Istituto Garibaldi". "Questo -ha detto Andrea Pontarelli (Dirigente scolastico dell’Istituto Garibaldi)- è un piccolo passo in un lungo cammino di collaborazione con tante realtà. Siamo orgogliosi di ospitare questo evento e contribuire ad un’iniziativa sociale così importante in collaborazione con ARCS, mettendo a disposizione le eccellenze produttive portate avanti dai nostri ragazzi".

Alessandra Aluigi (Assessore alle politiche sociali del Municipio VIII di Roma) ha detto: "Sono molto contenta di prendere parte a questa iniziativa di solidarietà: un bel modo per festeggiare il Natale. Il nostro Municipio da tempo promuove la solidarietà e vedere nuove iniziative è una gioia per noi". Laura Poli (educatrice della casa famiglia Divino Amore) ha dichiarato: "È stata una giornata molto importante. Per i bambini essere qui, soprattutto, significa essere al centro dell’attenzione per qualcuno. Si tratta di un’importante opera di aiuto per la nostra struttura, che accoglie minori dai 3 ai 14 anni in situazioni di disagio".