Il nuovo comandante della Legione Carabinieri 'Lazio' in visita al Comando provinciale di Roma

Questa mattina, il Generale di Divisione Andrea Taurelli Salimbeni si è recato presso il Comando Provinciale di Roma come sua prima visita da Comandante della Legione Carabinieri “Lazio”. Nella storica sede di piazza S. Lorenzo in Lucina, il Generale Taurelli Salimbeni è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Generale di Brigata Lorenzo Falferi, incontrando gli ufficiali della sede e una delegazione di tutti i reparti dipendenti della Provincia. Rivolgendosi ai militari presenti, ha espresso un ringraziamento per quanto quotidianamente svolto e i brillanti risultati conseguiti, esortandoli a proseguire su questa strada, mantenendo sempre il più stretto e proficuo contatto con la cittadinanza.

L’occasione è stata propizia per salutare e augurare buon lavoro al Generale di Brigata Lorenzo Falferi che dopo due anni e mezzo lascia il vertice del Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per assumere, da domani, il Comando della Legione Carabinieri “Toscana” con sede a Firenze.