Il Papa e la nostalgia per il mare, l’invito dalla Bussola di Ostia: "Lo aspettiamo"

I gestori dello stabilimento: "Sarebbe bellissimo poterlo avere qui per un affaccio al mare e un piatto di gamberoni argentini”. Bergoglio al Tg1 aveva confidato: "Non ci vado dal '75"

Il Papa e il mare. Bergoglio, in una intervista al direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci, ha raccontato anche della sua grande passione per il mare. “Non ci vado dal 1975. Mi piace tanto”, ha svelato. L’occasione si era presentata nel 1976. Appuntamento mancato per il colpo di Stato in Argentina. Ora, al Pontefice arriva un invito dallo storico stabilimento di Ostia, La Bussola.

“Il Papa ha tantissimi impegni e non si ferma mai, ma saremmo contenti di averlo qui al mare - fa sapere all’Adnkronos la famiglia Migliore del noto stabilimento di Ostia-. Magari in una giornata in cui riuscirà a trovare qualche ora per riposare. Sarebbe bellissimo poterlo avere qui per un affaccio al mare e un piatto di gamberoni argentini”. Chissà che il Papa, complice la bassa stagione, dopo oltre quarant’anni di assenza non decida di regalarsi finalmente un affaccio nel suo adorato mare.