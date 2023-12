La scelta di Edoardo Santini: "A 21 anni mi ritrovo in cammino per diventare, se Dio vorrà, un prete"

"A 21 anni mi ritrovo in cammino per diventare, se Dio vorrà, un prete". Da più bello d'Italia a sacerdote. E' la scelta di Edoardo Santini, 21enne modello, che ha intrapreso il percorso per diventare prete. Il giovane, dopo anni tra concorsi e sfilate, spiega la svolta in un video su Instagram.

"A 21 anni mio babbo prese la decisione di sposare mia mamma perché era rimasta incinta. E mia mamma a 21 anni è diventata mamma. Ho incontrato ragazzi che mi hanno mostrato cosa significa 'essere chiesa' e ho indagato quella domanda che mi porto dietro sin da quando ero piccolo", dice.

"Lo scorso anno per fare un primo passo sono andato a vivere con due preti e quella è stata l'esperienza più bella della mia vita, un'esperienza che mi ha permesso di incontrare dei fratelli e che mi ha permesso di incontrare nella quotidianità quella risposta che aspettavo scendesse dall'alto. A fine anno è stato naturale per me fare la domanda al vescovo per entrare al propedeutico, l'anno che precede la vita in seminario", aggiunge.

"Eccomi qua a studare teologia e a prestare servizio a due parrocchie nella diocesi fiorentina. Diventerò sacerdote? Non lo so, sono qui per scoprirlo. Ho fatto quel passo che mi terrorizzava, che mi impediva di essere pienamente me stesso, pronto nel caso a dire: 'No, sbagliavo'. La mia paura più grande era di non essere accettato per questa scelta. Quello di cui però sono certo è che non mi pentirò di questo viaggio, perché ad ora posso gridare: sono Edoardo, 21 anni e sono felice".