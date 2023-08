Il santo del giorno di oggi 19 agosto 2023: Giovanni Eudes

Giovanni nasce a Ri, un paesino della Normandia presso la città di Caen, il 14 novembre 1601. Il cammino di santità percorso da Giovanni e proposto ai suoi si basa sulla fiducia sconfinata nell’amore di Dio, quell’amore rivelatosi nella vita terrena di Gesù e nella figura materna di Maria. I Sacri Cuori non sono per lui immagini sentimentali per attirare persone deboli, ma la manifestazione esterna e concreta dell’amore di quel Dio che non ha risparmiato per l’uomo il suo proprio Figlio. Muore il 19 agosto 1680 a Caen.