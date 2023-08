Il santo del giorno di oggi 21 agosto 2023: Pio X

Giuseppe nasce a Riese (Treviso) il 5 giugno 1835. Nel 1884 Leone XIII lo sceglie come vescovo di Mantova e, dieci anni dopo, lo destina alla sede di Venezia, come Patriarca.

Nell’agosto 1903 è eletto papa ed assume il nome di Pio X. Per la formazione del popolo fa redigere il catechismo che porta il suo nome. In forma dialogica di domande e risposte vi si esponeva tutta la dottrina cattolica, in modo che anche gli analfabeti potessero impararla a memoria. Muore il 20 agosto 1914, spettatore impotente dello scoppio della prima guerra mondiale, dopo un inutile tentativo di mediazione per scongiurare il conflitto.