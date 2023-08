Il santo del giorno di oggi 29 agosto: san Giovanni Decollato

Oggi, 29 agosto, si celebra il martirio di san Giovanni Battista, noto anche come san Giovanni Decollato. Dal Vangelo e dalla tradizione possiamo ricostruire la vita del Precursore Giovanni il Battista, la cui parola infuocata pare davvero animata dallo spirito del profeta Elia. Ultimo profeta e primo apostolo, Giovanni il Battista ha dato la vita per la sua missione, e per questo è venerato nella Chiesa come martire. La celebrazione odierna, che la Chiesa latina celebra sin dal V secolo, è legata alla dedicazione della chiesa costruita a Sebaste in Samaria, sul luogo presunto del sepolcro del precursore di Cristo. Secondo il Martirologio Romano il 29 agosto è la data del secondo ritrovamento della testa di S. Giovanni Battista, trasportata in quell’occasione nella chiesa di S. Silvestro in Campo Marzio a Roma.