Il santo di oggi 25 agosto: Giuseppe Calasanzio

Giuseppe, nato a Peralta de la Sal nell’Aragona settentrionale (Spagna), nel 1556, da famiglia agiata, può studiare fino a diventare dottore in diritto civile ed ecclesiastico. E’ a Roma dietro invito del cardinal Ascanio Colonna, suo amico, che spera di averlo vicino come esperto in diritto e in teologia. Una voce interiore gli suggerisce di diventare padre dei ragazzi di strada. Giuseppe non ci pensa due volte e nel settembre del 1597 mette su una scuola gratuita per i ragazzi poveri, la prima in Europa. Attorno al Calasanzio si raccolgono sacerdoti e laici, che si costituiscono in congregazione religiosa col nome di Congregazione Paolina dei Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie. Il popolo semplifica il nome chiamandoli Scolopi. Il Calasanzio muore a Roma il 25 agosto del 1648 all’età di 92 anni.