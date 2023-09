Il sindaco di Venezia consegna il Leone d'oro a Giorgio Armani

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha consegnato oggi, venerdì 1 settembre, a Giorgio Armani il Leone d'oro di vetro di Murano. L'attribuzione è avvenuta alla vigilia di "One Night Only Venezia", il grande evento che il celebre stilista ha organizzato per domani sera in Laguna: una sfilata di alta moda seguita da una festa esclusiva all'Arsenale. Il sindaco si è recato sullo yacht 'Main' di Armani che da giorni staziona lungo la Riva Sette Martiri, di fronte all'Arsenale, che non è solo il quartier generale per dirigere le operazioni in vista del grande show ma anche il luogo dove riceve i suoi ospiti.

"Questo è un premio che personalmente ho voluto riconoscere all’uomo, al suo impegno e alla sua grande passione per il bello, che ha saputo trasformare in un’impresa di successo, simbolo del Made in Italy nel mondo - ha spiegato il sindaco, Luigi Brugnaro - La consegna del leone d’oro, forgiato nelle fornaci di vetro di Murano, è l’omaggio sincero di un’intera Città patrimonio del mondo”.

Giorgio Armani ha così commentato: "Questo premio è per me motivo di gioia e di emozione: un riconoscimento importante al mio lavoro, che sono felice arrivi proprio nell’anno dell’80esimo Festival, in occasione di One Night Only Venezia, evento che ho deciso di organizzare come omaggio alla città, a cui sono da molti anni fortemente legato".

"E' il riconoscimento a una figura e a un marchio che hanno una dimensione internazionale, un forte approccio alla sostenibilità, alla centralità dell’impresa per la creazione di valore condiviso - spiega il Comune in una nota - Un saper fare italiano, che affonda le sue radici nel territorio, nei mestieri e nelle opere di artigiani e operai della tessitura, della sartoria, del costume, per reinterpretarla e farla diventare un riferimento universale. Armani ha creato un gruppo leader nel mondo nel settore della moda e del lusso, mantenendo il legame diretto tra azienda e fondatore e preservando la matrice originaria in scala globale".

Giorgio Armani è "una personalità straordinaria, un’icona della moda italiana nel mondo", ma anche lo stilista che ha un forte legame con il cinema e soprattutto con Venezia dove nel 1990 nacque il suo rapporto con il Festival del Cinema: “Made in Milan” fu presentato in anteprima con una grande festa alla Giudecca.