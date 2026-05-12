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"Il tartufo non va snaturato": Martinelli rilancia il valore della tradizione

12 maggio 2026 | 10.27
Redazione Adnkronos
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"Il tartufo è il tartufo e non va mai snaturato". Giuliano Martinelli rivendica così la necessità di preservare identità e autenticità di uno dei simboli più riconosciuti della gastronomia italiana. Per l'imprenditore umbro, il valore del prodotto non si limita al gusto ma comprende anche la cultura della raccolta, il rapporto con il bosco e il lavoro dei tartufai. "Non tutti sanno che il tartufo si cerca con il cane e con tanta fatica", racconta. Un patrimonio di tradizioni che, secondo Martinelli, deve essere trasmesso al consumatore finale insieme al prodotto stesso.

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