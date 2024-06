Diretto dal regista e produttore romano Francesco Apolloni, ed interpretato da due astri nascenti del cinema italiano, Martina Ferragamo e Simone Coppo, il cortometraggio di illycaffè ‘6 minuti per farla innamorare’ celebra il caffè come gesto d’amore. Protagonisti della storia d’amore, assieme a Martina e Simone, illy Cold Brew Ready to Drink e l’unico blend illy 100% Arabica.