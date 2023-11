iLMeteo.it torna in alta quota per la Coppa del Mondo di sci alpino

iLMeteo.it torna in alta quota per gli eventi della Coppa del Mondo di sci alpino, uno degli appuntamenti più attesi per tutti gli appassionati di sport invernali e non solo. Dopo la Coppa del Mondo di Sci in Alta Badia e l’Audi Fis Ski World Cup 2022 e la Maratona delle Dolomiti, prosegue la collaborazione con Dolomiti Superski per i 5 appuntamenti di Audi Fis Ski World Cup 2023-2024, una partnership che vuole facilitare e valorizzare la prestigiosa manifestazione sportiva con attività di promozione degli eventi e la fornitura di un servizio di consulenza meteo professionale, affidabile e multicanale.

“La collaborazione tra Dolomiti Superski ed iLMeteo.it consente di fornire ai milioni di sciatori che scelgono le Dolomiti per la loro vacanza invernale un’informazione puntuale, aggiornata in tempo reale e di altissima qualità sull'evoluzione del tempo meteorologico. Vogliamo fornire ai nostri utenti le migliori previsioni meteorologiche per consentire loro di organizzare sempre meglio la propria vacanza” ha detto Andy Varallo, Presidente di Dolomiti Superski.

Dalla customizzazione dell’app iLMeteo durante la settimana di gara, alla realizzazione di un bollettino meteo dettagliato per località - Valgardena (Santa Cristina), Alta Badia (Corvara), Cortina, Plan de Corones (San Vigilio di Marebbe) e San Pellegrino - fino alla presenza di un meteorologo esperto sul campo: queste le principali azioni che il provider meteorologico metterà in campo durante le giornate di Coppa, insieme a un costante supporto editoriale e social de iLMeteo.it.

E ancora, le previsioni targate iLMeteo - nel kit informativo personalizzato a cura di Dolomiti Superski destinato a tutti coloro che acquisteranno uno skipass online, ma anche story de iLMeteo sull’app MyDolomiti, con tanti contenuti e curiosità sul meteo in montagna e nelle Dolomiti. Le previsioni, inoltre, saranno trasmesse in real time sui maxi schermi informativi a circuito chiuso a disposizione della clientela sul circuito Sellaronda e nei comprensori di Plan de Corones e di Alpe Lusia/San Pellegrino.

“Rinnovare la partnership con la Coppa del mondo di sci alpino per noi ha un grande valore - ha detto Emanuele Colli, amministratore delegato de iLMeteo.it - siamo lieti di essere riconosciuti come partner affidabile di una manifestazione che ha una grande storia e vogliamo fare la nostra parte per aiutare gli organizzatori e gli atleti a gestire sempre meglio le attività sulle piste”.