Ilona Staller fa arrestare il figlio: "Mi ha minacciata con un taser"

Convalidato l'arresto di Ludwig Koons e disposto il divieto di dimora nel comune di Roma per il figlio di Cicciolina, che si difende: "Abbiamo litigato ma non l'ho minacciata"

Ilona Staller fa arrestare il figlio. Divieto di dimora nel Comune di Roma per Ludwig Koons, figlio dell'attrice, in arte 'Cicciolina': è la misura decisa dal tribunale di Roma al termine dell’udienza per direttissima che si è svolta oggi a piazzale Clodio. L'uomo, trentenne, è stato arrestato ieri dai carabinieri della stazione Roma La Storta in seguito a una denuncia arrivata dalla madre. Staller avrebbe denunciato tentativi di richiesta di soldi da parte del figlio che l'avrebbe minacciata con un taser. Quando i militari sono arrivati a casa dell’uomo, accusato di detenzione di arma illegale, lo hanno trovato in un bar nei pressi dell’abitazione e durante la perquisizione hanno rinvenuto il taser.

"E’ vero che abbiamo battibecchi con mia madre ma non l’ho mai minacciata. Il taser è un regalo di un mio amico, non sapevo fosse illegale", ha detto Koons durante l’udienza. Il giudice ha quindi convalidato l’arresto e ha disposto il divieto di dimora a Roma. "Grazie per l’opportunità", ha detto Koons rivolgendosi al giudice.