ilrazzismoescediscena, a teatro contro le discriminazioni

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale, Archivio Disarmo-Iriad e l'Associazione culturale Il Posto delle fragole hanno organizzato, presso la scuola Antonio Gramsci di Roma, due rappresentazioni sceniche con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico su temi cruciali come l'uguaglianza, il rispetto e l'inclusione attraverso la potenza dell'arte teatrale. L’iniziativa è parte del progetto “#Ilrazzismoescediscena. Percorsi formativi e laboratori teatrali per dire no alle discriminazioni" che mira alla prevenzione delle discriminazioni razziali attraverso la realizzazione di quattro laboratori didattici e altrettanti laboratori teatrali che hanno coinvolto 150 bambini e bambine della scuola primaria.

La scuola e il teatro possono dare un contributo molto significativo per formare una società più giusta e inclusiva, incoraggiando le nuove generazioni a diventare cittadini consapevoli e attivi nella lotta contro le discriminazioni. Nella vita del futuro cittadino la scuola rappresenta il primo spazio pubblico di interazione e di confronto. A sua volta il teatro offre un potente strumento per esplorare e rappresentare le principali esperienze del bambino e dell’adolescente, compreso il fenomeno della discriminazione creando spazi di dialogo e riflessione.

Laura Fioretti, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Antonio Gramsci afferma: “Questo progetto non solo ha rafforzato la consapevolezza individuale, ma ha anche contribuito a consolidare il senso di comunità e inclusione all'interno della scuola. La nostra scuola, infatti, riflette la complessità e la ricchezza della società contemporanea: il 35% degli studenti è di cittadinanza non italiana e proviene da 27 paesi diversi. Questo contesto richiede un'attenzione pedagogica mirata e interventi educativi efficaci per contrastare stereotipi e pregiudizi di natura etnica e razziale, promuovendo una cultura della convivenza e della solidarietà”.

Francesca Farruggia, Segretaria generale di Archivio Disarmo in merito all’iniziativa di oggi ha dichiarato: "Una splendida occasione per portare questi temi nelle scuole in maniera ludico-ricreativa. Il teatro ha la capacità di unire le persone e di dare voce a chi a volte viene messo da parte. Attraverso questo evento, speriamo di stimolare un dialogo aperto e costruttivo sul ruolo fondamentale che riveste la scuola nella lotta alle discriminazioni, incoraggiando tutti, fin da piccoli, a diventare agenti di cambiamento".

Infine Gabriele Manili, Presidente de Il Posto delle fragole sottolinea che “i bambini sono quanto di più prezioso abbiamo per contrastare il razzismo, un atteggiamento che è totalmente assente nei pensieri dei bambini. In anni di insegnamento nelle scuole non ho mai visto due bambini litigare per il colore della pelle. Loro hanno gli anticorpi verso il razzismo e verso la discriminazione. Il teatro serve a «fissare» questa loro purezza e narrarla agli altri”, Entusiasti dell'iniziativa anche i tanti bambini e bambine saliti sul palco e le loro famiglie venute ad assistere. Il progetto #ilrazzismoescediscena è stato realizzato grazie al contributo dell'Unar-Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali nell’ambito della XXI settimana di azione contro il razzismo.