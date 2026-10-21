Imprese, Stabilo lancia la sua nuova piattaforma "Icons"

Il cantante Mika ne sarà guest creative director. Nata per dare voce a persone e mondi che interpretano la creatività in modi differenti.

Una nuova piattaforma culturale per dare voce a persone e mondi che interpretano la creatività in modi diversi. Verrà lanciata tra un mese "Stabilo Icons" che vedrà il cantante Mika come primo guest creative director del brand, contribuendo allo sviluppo di progetti e prodotti dedicati. Pop, Music, Fashion, Art e Education sono i territorio in cui si sviluppa "Stabilo Icons", tutti accomunati dalla capacità di aprire nuove prospettive.

Al centro ci sono i valori che esprimono Confidence, Creativity e Color: la fiducia in sé stessi, la capacità di sperimentare e il colore come strumento di espressione. La piattaforma valorizza personalità che incarnano questi principi attraverso il proprio percorso e il proprio lavoro, e che possono ispirare gli altri a trovare una voce personale e rendere visibile ciò in cui credono. Si tratta a tutti gli effetti di un progetto destinato a evolvere nel tempo attraverso prodotti, collaborazioni creative, iniziative di community, storytelling ed esperienze culturali, con l’obiettivo di costruire connessioni credibili tra i suoi valori e le persone che li interpretano.

Stabilo apre al nuovo che riguarda ad esempio anche le collaborazioni con realtà e personalità che operano in ambiti differenti. Da Kiko Milano alla limited edition Jewel, impreziosita con zirconie Swarovski, fino ai progetti che esplorano nuove possibilità nel design e nel lifestyle, il confronto con mondi diversi consente di portare il colore in contesti in cui può assumere significati inediti. Un prodotto familiare può diventare un oggetto personale, entrare in una routine legata alla bellezza o alla musica, oppure essere reinterpretato attraverso un linguaggio estetico differente. Con grande attenzione e sensibilità, Stabilo trova ogni volta un punto d'incontro autentico, capace di valorizzare le caratteristiche dei soggetti coinvolti senza perdere la propria riconoscibilità.

Da anni, l'azienda riconosce che viviamo in un contesto ibrido, in cui le esperienze digitali e analogiche non sono più separate. Valorizzare entrambi gli ambiti e trarre il meglio da ciascuno rappresenta quindi un’importante area di sviluppo per Stabilo. L’estensione al digitale è altrettanto necessaria. Un esempio è l’app "Stabilo Highlight", che permette di trasformare le sottolineature realizzate su testi stampati o scritti a mano in contenuti digitali da organizzare e consultare in seguito. Attraverso il riconoscimento di quattro colori, è possibile accedere a funzioni basate sull'intelligenza artificiale per tradurre, spiegare e riassumere i passaggi evidenziati, oltre a salvare citazioni.

La stessa logica guida l’ampliamento del gruppo agli accessori digitali: stylus, caricabatterie, adattatori, power bank e accessori per portare con sé lo smartphone. Un modo per trasferire il patrimonio del brand o, fatto di attenzione all'ergonomia, funzionalità e identità cromatica, negli strumenti che accompagnano la vita quotidiana di oggi e del futuro prossimo.

Eppure, non basta parlare di creatività se non si offrono occasioni per sperimentarla, né introdurre nuovi prodotti se questi non contribuiscono a dare sostanza alla direzione del brand . Ecco perché il legame con chi conosce Stabilo da tempo rimane fondamentale. La familiarità degli oggetti e i ricordi a cui sono legati fanno parte del patrimonio del brand e contribuiscono a mantenerne la continuità. Questo conferma che il valore non dipende soltanto da ciò che un’azienda realizza, ma anche dalla capacità di restare significativa mentre cambiano le persone. Nello specifico, per Stabilo, significa continuare a mettere il colore al centro come linguaggio attraverso cui dare spazio alla creatività. E consentire che questa possibilità trovi ogni volta una forma concreta nella vita di chiunque scelga l’azienda leader nel rendere più gioiosa la vita.