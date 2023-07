Elicotteri e Protezione Civile in campo per spegnere gli otto roghi

Sono otto gli incendi che si sono verificati oggi in Sardegna, in due casi è stato necessario l'intervento dei mezzi aerei. I due incendi principali sono scoppiati entrambi nel Sud Sardegna. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento nelle campagne di Sardara di un rogo divampato in località 'Sa Pixina'. L'elicottero del Corpo forestale partito dalla base di Fenosu sta aiutando dall'alto una squadra dell'Agenzia Forestas, partita da Barumini, i barracelli di Sardara e Villanovaforru e due squadre di volontari arrivate da Sardara e Pabillonis. Vero le 18.20 è stato domato l'altro grosso incendio divampato nelle campagne di Villasor, in località 'Cantoniera de s'Acquacotta'. Qui è intervenuto un elicottero partito dalla base di Pula del Corpo forestale. A terra invece sono entrate in azione due squadre di Forestas da Villacidro e Monastir, i barracelli di Villasor e Serramanna e la Protezione civile di Villacidro.