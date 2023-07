Notte di paura nel palermitano dove diverse abitazioni sono state evacuate a causa degli incendi che da 24 ore hanno colpito diverse zone. Da ieri sera il fuoco ha colpito il monte Inserra a Palermo, che sovrasta i quartieri Tommaso Natale e San Lorenzo. Il fuoco è alimentato dal forte vento di scirocco che soffia da ieri.

Incendio anche a Monte Gallo, così come nel quartiere Cruillas, a ridosso dell'ospedale Cervello. I vigili del fuoco sono ininterrottamente al lavoro da ieri.

A causa deli incendi, l'aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo ha annunciato la chiusura fino alle ore 11. "I voli programmati subiranno cancellazioni e ritardi. A breve vi aggiorneremo sullo stato dei voli", si legge sul profilo social dello scalo. "Per ragioni di sicurezza si consiglia di non raggiungere l'aeroporto. Su indicazioni della Polaria, al momento i passeggeri non accederanno nelle sale imbarchi". Chiusi inoltre al traffico molti svincoli lungo l'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo.