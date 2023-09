Oltre quaranta interventi fatti dai vigili del fuoco nella notte. Dal mattino tre canadair in azione

Notte di paura a Palermo a causa di incendi divampati in zona Brancaccio tra via Fichidindia e San Criro. Le elevate temperature e il forte vento di scirocco hanno alimentato le fiamme e tutte le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate dalla sera di giovedì 2 settembre fino alle prime ore del mattino di oggi, con oltre 40 interventi fatti per incendi di vegetazione su tutto il territorio provinciale.

Al momento sono in corso operazioni di spegnimento ad Altofonte, Gratteri, Gibilrossa, Misilmeri, Piana degli Albanesi,Torretta e Prizzi. Dall’alba sono in azione anche tre Canadair del Corpo, operativi su Gratteri, Gibilrossa e Santa Cristina.