Incendi Sardegna, ancora fiamme sull'isola - Video

Migliora la situazione degli incendi in Sardegna, dove ieri il maestrale ha alimentato roghi in tutta l'isola, con evacuazioni e aziende agricole e un campeggio distrutto. Nella notte sono stati effettuati 60 interventi tra le province di Nuoro e Cagliari. Squadre e tre Canadair sono attualmente in azione a Gairo, Posada e a San Giovanni Suergiu.

In una nota il Presidente della Regione Christian Solinas, costantemente in contatto con la sala operativa della Protezione Civile e con i Sindaci dei Comuni coinvolti dai roghi, esprime la propria “ferma condanna verso gli autori di questo nuovo scempio criminale consumato a danno del patrimonio ambientale sardo”, e manifesta la propria “vicinanza alle popolazioni colpite, agli amministratori, a tutti gli uomini e le donne che in queste ore drammatiche si stanno prodigando per fronteggiare l'emergenza”. Il Presidente ha dato mandato al Corpo Forestale Regionale, di “intensificare le indagini su tutto il territorio per individuare ed assicurare alla giustizia i responsabili”.