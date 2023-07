Incendi Sicilia, Puglia e Calabria: la devastazione vista dall'alto - Video

Ettari di terreno in fiamme tra Puglia, Calabria e Sicilia per gli incendi che da domenica stanno devastando il Sud Italia. Sono stati 1.657 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nel Sud Italia. In Sicilia portati a termine 710 interventi, 3.029 i pompieri che si sono alternati nelle operazioni di spegnimento. Sull’isola le maggiori criticità permangono nel palermitano. In Calabria, da domenica, sono stati effettuati 407 interventi per incendi di vegetazione, 540 quelli che hanno interessato la Puglia, dove le maggiori criticità sono in provincia di Foggia, nella zona del Gargano: squadre e due Canadair sono in azione tra Vieste (nel video), Vico, Ruggiano e Gattarella.