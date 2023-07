8 squadre dei vigili per spegnere il rogo in provincia di Milano

Incendio a Origgio, alle ore 3.50 otto squadre dei Vigili del fuoco provenienti dai comandi di Milano, Varese e Como sono intervenute a in provincia di Milano per le fiamme divampate all'interno del risto pub BuenaVista. Il rogo si è propagato in gran parte del locale che era in ristrutturazione, provocando ingenti danni materiali. Nessuna persona è rimasta coinvolta.