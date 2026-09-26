"Nell'appartamento andato a fuoco abita un uomo, di una cinquantina di anni, che vive da solo. Non so se era in casa, spero di no. Ma l'auto parcheggiata qui mi sembra la sua". Lo riferisce all'Adnkronos una testimone che vive nel palazzo in via Efisio Orano, nella zona di Colli Aniene, a Roma, in cui è divampato un incendio all'ottavo piano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estinto le fiamme. L'appartamento è andato completamente distrutto e si sta cercando di contattare l'inquilino che non risponde al telefono. "Io abito al piano di sotto, il settimo, mi ha avvertita mia sorella dicendo che al piano di sopra c'era un incendio - prosegue la donna - Ho chiamato subito i vigili del fuoco, intanto il fumo stava invadendo le scale. Lì abitano diverse persone anziane con disabilità. Ho portato giù mia madre e allertato tutti i condomini nella scala e siamo usciti".