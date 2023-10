Incendio oggi al terminal traghetti di Genova. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno salvato tre persone rimaste intossicate. Per il fumo che aveva invaso la struttura, è stato evacuato il centro commerciale e i vigili del fuoco hanno messo in salvo i tre che erano rimasti bloccati all'interno. Sono in corso le operazioni per spegnere le fiamme.

In tre sono finiti in camera iperbarica

I tre uomini, rimasti intossicati nell'incendio divampato al terminal traghetti di Genova, sono stati sottoposti a una seduta di camera iperbarica. Come fa sapere l'ospedale Policlinico San Martino, due dei tre uomini hanno, rispettivamente, 39 e 41 anni. Resta ancora sconosciuta l'identità del terzo paziente.