Incendio all'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, evacuati i pazienti - Video

Un incendio è divampato nell'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, costringendo l'evacuazione di una parte della struttura. Le fiamme sono divampate nell'area del pronto soccorso, ma il fumo ha invaso anche altri reparti del polo ospedaliero scatenando il panico tra i pazienti che sono scappati all'esterno, come si vede dai numerosi video circolati sul social. Invaso dal fumo anche il bar dell'ospedale. Non si hanno notizie al momento, di feriti. Al lavoro i vigili del fuoco per cercare di domare le fiamme. La situazione sembra sotto controllo. Tra le probabili quella di un corto circuito.