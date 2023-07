A causa deli incendi che da ieri hanno colpito il palermitano l'aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo ha annunciato la chiusura fino alle ore 11. Cancellati una ventina i voli. "Per ragioni di sicurezza si consiglia di non raggiungere l'aeroporto. Su indicazioni della Polaria, al momento i passeggeri non accederanno nelle sale imbarchi" si legge sul profilo social dello scalo.