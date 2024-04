Incendio scuola a Villaggio Falcone, trovata bottiglia alcol in locale archivio

Una bottiglia di alcol vuota è stata trovata nel locale archivio della scuola in via don Primo Mazzolari, a Ponte di Nona vecchia, colpita da un incendio. Le fiamme, spente prima che lambissero il vicino asilo, hanno bruciato i registri scolastici e qualche arredo. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato.

"L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, chiamati dal custode che ha sentito l'odore del fumo, ha evitato il peggio - commenta all'Adnkronos il presidente del Municipio, Nicola Franco - Sul posto è stata trovata una bottiglia di alcol, presumibilmente la stessa utilizzata per alimentare l'incendio. Non è escluso possa trattarsi di un escamotage per slittare la riapertura della scuola prevista per domani. Se le fiamme fossero state spente tardivamente, sarebbe stato un problema enorme, mancando i posti sul territorio. Villaggio Falcone è una delle piazze più grosse di spaccio dopo Tor Bella Monaca - sottolinea - Qui le scuole sono veri e propri presidi di legalità da difendere con le unghie e coi denti".