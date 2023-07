Incendio sulla Pontina, fiamme distruggono furgone e auto a Castel Romano

Nessun ferito ma forti i disagi legati al denso fumo che ha portato a chiudere il transito in entrambi i sensi di marcia

I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per l'incendio di sterpaglie divampato all’altezza di Castel Romano e arrivato a causa del vento a ridosso di entrambi i lati di via Pontina. Completamente bruciati un furgone adibito a vendita di generi alimentari e un’autovettura. Non ci sono feriti.

Forti i disagi legati al denso fumo che ha portato a chiudere il transito in entrambi i sensi di marcia. Sul posto stanno operando con le squadre dei vigili del fuoco, diversi moduli della Protezione civile e due elicotteri della Regione Lazio insieme alla Polizia stradale e locale.