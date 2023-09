La moto esce fuori strada e finisce in un fossato pieno d'acqua. Così è morto un motociclista questo pomeriggio a Rivarolo Mantovano. L'incidente - fa sapere l'azienda regionale di emergenza urgenza - è avvenuto poco prima delle 18 lungo la strada provinciale 64. Sul posto sono intervenuti carabinieri e 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare e i sanitari ne hanno constatato il decesso sul posto.