Incidente a Matera, un morto e tre feriti in scontro fra due auto

Un 73enne è morto e altre persone sono rimaste ferite, una delle quali in serie condizioni, in un incidente avvenuto ieri sera sulla strada statale 598 Fondovalle dell'Agri, al km 99.800, in provincia di Matera. Coinvolti due veicoli, una Bmw e una Mercedes, con le quattro persone a bordo (due uomini e due donne). La vittima era alla guida della Bmw, quando i soccorritori sono arrivati sul posto non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Policoro e Villa D'Agri (Potenza), le ambulanze del 118 per il trasporto dei feriti in ospedale, i carabinieri di Garaguso e Pisticci. Nell'incidente sono morti anche tre cavalli. La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri.