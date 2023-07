Incidente a Roncade, tre morti in scontro nel Trevigiano

Tre persone sono morte in un incidente stradale avvenuto nella notte a Roncade, in provincia di Treviso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Lo scontro avrebbe coinvolto tre mezzi.

Sempre in provincia di Treviso, un suv è uscito di strada ed è precipitato nel torrente Muson, ma il 34enne alla guida è riuscito a mettersi in salvo. E' accaduto ieri, intorno alle ore 23, in via del Maglio e sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Asolo.

Il 34enne era riuscito ad uscire dall'abitacolo del veicolo aggrappandosi ad un ramo di un albero, mentre il mezzo, trascinato dalle forti correnti, si è inabissato nel torrente profondo circa due metri. I carabinieri sono riusciti ad individuare il 34enne e a metterlo in salvo: è stato soccorso dal personale dell’ospedale civile di Castelfranco Veneto ed è stato sottoposto ad accertamenti sanitari mentre il veicolo, trascinato dalle correnti, è stato trovato a circa un chilometro di distanza dal luogo dell'incidente.