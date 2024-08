Lo schianto in direzione Firenze all'altezza di Badia al Pino in provincia di Arezzo

Drammatico incidente oggi, 4 agosto, sull'autostrada A1 al km 360 in direzione Firenze all'altezza di Badia al Pino, in provincia di Arezzo. Un morto e quindici feriti. A schiantarsi contro un guard-rail un pullman con 25 turisti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i feriti dal mezzo e gli elicotteri dei nuclei di Arezzo e Bologna.