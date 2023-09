L'incidente stradale nel comune di Rignano sull'Arno, in direzione Nord

Due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto oggi sull'A1, nel comune di Rignano sull'Arno, in direzione Nord, per il salto di carreggiata di un'auto. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze sede centrale e del distaccamento di Figline.

Al momento dell’incidente si trovava in transito il personale del comando dei vigili del fuoco di Novara, che ha prestato il primo soccorso, liberando una persona dall'abitacolo e affidandola al personale sanitario, e ha agevolato l’arrivo dei mezzi di soccorso.