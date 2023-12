Un morto, oggi, nello scontro tra un'auto e un tir sull'A11. I vigili del fuoco del Comando di Prato stanno intervenendo sull'autostrada, poco dopo il casello di Prato est, direzione Pistoia, per l'incidente che vede coinvolti il tir e un’autovettura. Quest’ultima ha tamponato il mezzo pesante che era fermo nella piazzola di sosta sotto al cavalcavia di Via Berlinguer. Il personale del 118 ha purtroppo constatato il decesso del conducente, unico occupante del veicolo. Sono in corso le operazioni per rimuovere la macchina incastrata sotto il semirimorchio ed estrarre la vittima. Il traffico in autostrada è ridotto ad una sola corsia per permettere le operazioni di soccorso