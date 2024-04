Una persona è morta in un incidente stradale, avvenuto a Cupra Marittima in provincia di Ascoli Piceno nella galleria Vinci, sulla A14. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l'incendio divampato. Nello schianto sono rimasti coinvolti un pullman e un camion carico di sostanze alcoliche. Cinque squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro, arrivate anche da Fermo e Macerata.