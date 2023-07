Incidente Bergamo, scontro auto-mezzo pesante a Brusaporto: un morto

Questo pomeriggio poco dopo le 15 lungo la Statale 42 a Brusaporto nella Bergamasca, un'auto si è scontrata con un mezzo pesante. A seguito dell'impatto, entrambi i mezzi hanno preso fuoco. Nell'incidente è morto l'automobilista, ritrovato carbonizzato all'interno del veicolo. Il conducente del mezzo pensate, di 51 anni, è stato valutato sul posto dai sanitari e non trasportato in ospedale. Sul posto - fa sapere l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia in una nota - sono intervenuti automedica, ambulanza, vigili del fuoco, carabinieri e personale Anas.

A seguito dell'incidente - comunica Anas - la strada statale 42 'del Tonale e della Mendola' è stata chiusa provvisoriamente al traffico nel comune di Brusaporto, Bergamo e il traffico viene gestito con deviazioni.