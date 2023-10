"Tutto è possibile, stiamo lavorando passo dopo passo per dare delle indicazioni corrette". Così Bruno Cherchi, procuratore capo di Venezia, in merito all’incidente che ha coinvolto un bus a Mestre, precipitato da un cavalcavia a pochi passi dalla ferrovia, in cui hanno perso la vita 21 persone. "Il mio compito non è far circolare fake news, ma dare notizie sulle cose certe", ha aggiunto.