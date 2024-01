Incidente Casal Palocco, Garante infanzia Regione Lazio: "Mi auguro giustizia"

"Una vicenda così importante e delicata come quella della morte del piccolo Manuel a Casal Palocco, non può e non deve cadere nel dimenticatoio. È per questo che, anche grazie al supporto di tutto il mio ufficio, sto seguendo molto da vicino l’evolversi della vicenda. Desidero esprimere la mia profonda vicinanza ai genitori del piccolo Manuel, che incontrerò sicuramente a breve". Lo ha dichiarato Monica Sansoni, Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Lazio.

La procura di Roma ha chiesto il giudizio immediato per Matteo Di Pietro, il giovane youtuber che era alla guida del suv Lamborghini coinvolto nell'incidente, avvenuto lo scorso 14 giugno a Casal Palocco, in cui è morto Manuel, un bambino di 5 anni. L’udienza è stata fissata per il 31 gennaio. "Ho seguito il caso fin dai primi giorni, perché quanto successo ci deve far riflettere in maniera seria, accompagnando i nostri giovani ragazzi nella loro crescita e facendogli capire l’importanza delle scelte da compiere nella vita. Una condotta come quella adottata dal ragazzo alla guida non deve passare per qualcosa di normale agli occhi dei tanti giovani che seguono canali come questi. Mi auguro -ha proseguito la Garante- che ogni parte in campo, dalle istituzioni alla magistratura, svolga pienamente il proprio compito per un epilogo giusto. Sono certa - ha concluso- che la gravità dell’agito sia al vaglio della magistratura, che porta avanti il caso. È stata spenta una piccola importante vita, per sempre. Non ci sono giustificazioni in merito".