Incidente Casal Palocco, perquisizione a casa youtuber indagato

E’ in corso una perquisizione da parte dei carabinieri, su delega della procura di Roma, a casa di Matteo Di Pietro il giovane indagato dopo l’incidente di Casal Palocco dove ha perso la vita il piccolo Manuel. Nell’inchiesta aperta a piazzale Clodio, che vede iscritto il ventenne che fa parte del gruppo di youtuber TheBorderline, si indaga per omicidio stradale e lesioni.

Oggi sono iniziate anche le analisi su cinque cellulari sequestrati ai ragazzi a bordo del suv Lamborghini. I pm di Roma hanno conferito questa mattina l’incarico al consulente con l’obiettivo di verificare la presenza nei dispositivi di video e messaggi utili all’indagine per ricostruire quanto avvenuto. Ed è intanto in corso una perquisizione dei carabinieri, su delega della procura di Roma, a casa di Matteo Di Pietro, il ventenne indagato che fa parte del gruppo di youtuber TheBorderline. Dagli esami effettuati il giovane, che era alla guida in auto con gli altri quattro ragazzi, è risultato positivo ai cannabinoidi.

Nell’inchiesta aperta a piazzale Clodio e coordinata dal procuratore aggiunto Michele Prestipino si indaga per omicidio stradale e lesioni. La posizione degli altri ragazzi presenti in auto resta al vaglio dell’autorità giudiziaria: questa mattina le audizioni da parte della polizia giudiziaria di alcuni ragazzi che fanno parte del gruppo di youtuber. Nei prossimi giorni verrà ascoltata anche la madre del bambino, dimessa ieri dall’ospedale Sant’Eugenio.

Verrà inoltre disposta l’autopsia sul piccolo Manuel. I pm della procura di Roma conferiranno nelle prossime ore l’incarico al medico legale.

La testimonianza

"Erano già venuti qui, con la Tesla, macchina utilizzata per la challenge precedente, ma in quell’occasione scesero dalla macchina per entrare come dei qualsiasi clienti". Lo racconta all’Adnkronos il titolare del Burger King in via di Macchia Saponara, dove gli YouTuber erano passati con l’Urus Lamborghini pochi istanti prima del tragico schianto con la Smart for four a bordo della quale si trovava il piccolo Manuel.

"Li abbiamo poi rivisti il giorno prima dell’incidente al drive - spiega l'uomo - dove si sono fermati per comprare due Coca cola e una patatina. Fino a mercoledì pomeriggio, quando però si sono limitati a passare al distributore senza scendere. Ricordo che avevano le go pro e riprendevano tutto".