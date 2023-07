Incidente Casal Palocco, Procura dispone perizia su dinamica e velocità

La Procura di Roma ha disposto una consulenza nell’ambito dell’inchiesta sull’incidente stradale a Casal Palocco, a Roma, in cui è morto il piccolo Manuel di 5 anni. In particolare i pm capitolini, coordinati dal procuratore aggiunto Michele Prestipino, vogliono accertare la dinamica e a che velocità stesse viaggiando la Lamborghini guidata da Matteo Di Pietro, il ventenne che fa parte del gruppo di youtuber TheBorderline. Il giovane è indagato per omicidio stradale e lesioni. Accertamenti sono in corso anche sui cellulari dei cinque giovani che erano nel Suv per trovare foto, video o chat utili alle indagini.

Dettagli sull’incidente potrebbero venire anche dalle telecamere montate su due bus Atac che mercoledì scorso si trovavano a passare sul luogo dell’incidente, filmati che i pm capitolini potrebbero acquisire per capire tra l’altro se Di Pietro abbia effettuato un sorpasso o manovre azzardate.

Domenica, a partire dalle 19, il quartiere Axa si illuminerà con una fiaccolata per il piccolo Manuel. Il quartiere si stringe nel ricordo del bimbo e, in una locandina, invita quanti vogliano partecipare a presentarsi davanti all'asilo "Big" in via Macchia Saponara 247 "con qualcosa di luminoso e una maglietta bianca".