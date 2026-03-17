Un escursionista è morto oggi, martedì 17 marzo, scivolando in un canale, non distante dal Bivacco Murelon, nel Bellunese.

L'uomo era diretto al Bivacco con altri 5 amici. Il gruppo era partito dopo aver lasciato l'auto parcheggiata al Rifugio Bassano e si stava avvicinando al Bivacco Murelon Scopel, posto a 1.483 metri sul Col dell'orso nel Massiccio del Grappa, quando, 200 metri prima, la vittima ha perso l'equilibrio sul sentiero innevato ed è finito in un canale sottostante, fermandosi 250 metri più in basso. Uno dei compagni aveva quindi iniziato a ridiscendere il pendio, salvo poi essere costretto a fermarsi. Un terzo componente del gruppo che si trovava più avanti è a sua volta scivolato per un centinaio di metri, riportando escoriazioni al volto. Gli altri tre sono rimasti fermi sul sentiero e hanno allertato i soccorsi.

Ricevute le coordinate del luogo, medico, infermiere e tecnico di elisoccorso sono stati calati nel punto dove si trovava l'escursionista precipitato e hanno solamente potuto constatarne il decesso. Il tecnico di elisoccorso è stato quindi trasportato in alto nel canale e ha provveduto al recupero dell'amico bloccato. Di seguito l'elicottero si è spostato più avanti, così da issare a bordo il secondo escursionista con le escoriazioni al volto. Entrambi sono stati lasciati al Rifugio Bassano e affidati al personale sanitario del Suem di Pieve del Grappa. L'eliambulanza è tornata in seguito a recuperare l'equipe medica e la salma assieme al tecnico di elisoccorso. Anche due amici rimasti sul sentiero sono stati trasportati a valle dall'elicottero, mentre un terzo è rientrato autonomamente. Le operazioni, durate a lungo, si sono svolte con il contributo di un soccorritore di Feltre. Una squadra del Soccorso alpino era inoltre presente in supporto al Campo sportivo di Rasai.