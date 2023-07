È in corso un intervento del Soccorso Alpino Valdostano sulla Aiguille Noire de Peuterey a quota 3600 mt per il recupero di due alpinisti vittime di incidente sulla via normale di discesa: uno dei due ha riferito di essere infortunato ma in discrete condizioni fisiche mentre dell'altro, che sarebbe precipitato, non si hanno notizie. L'intervento è complicato dalla pessima visibilità in quota che rende molto difficile sia l'avvistamento sia l'avvicinamento e il successivo recupero.

Nella mattinata di oggi il Soccorso Alpino Valdostano è intervenuto anche sul sentiero del lago di Pietra Rossa (La Thuile) in seguito al ritrovamento da parte di un escursionista del corpo senza vita di un uomo. Le operazioni di riconoscimento sono affidate al Sagf di Entreves-Courmayeur. Inoltre è stato portato a termine il recupero di alpinisti illesi sulle Grandes jorasses.