Grave incidente di montagna oggi 15 ottobre 2023 sul Monte Albano in Trentino dove un escursionista del posto di 58 anni ha perso la vita precipitando per circa 150. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze è arrivata poco prima delle 13 da parte di un altro escursionista che, appena terminata la ferrata di Monte Albano (Mori), ha visto la persona ultimare il tratto attrezzato e precipitare poco dopo dal sentiero nel vuoto.

La Centrale di Trentino Emergenza ha chiesto l'intervento dell'elicottero, mentre in piazzola si preparavano gli operatori della Stazione della Vallagarina. L'elicottero ha verricellato in parete il Tecnico di elisoccorso con l'equipe sanitaria. La vittima si trovava su una cengia in parete, circa 150 metri più a valle del sentiero soprastante. Il medico, purtroppo, non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Con una seconda rotazione, gli operatori della locale Stazione della Vallagarina del Soccorso Alpino sono stati elitrasportati in quota per le operazioni di recupero della salma. Una volta ottenuto il nullaosta delle autorità, la salma è stata recuperata e trasportata con l'elisoccorso al campo sportivo di Mori, dove è stata affidata al carro funebre.