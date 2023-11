La vittima è un uomo di 61 anni. L'incidente stradale in via dei Primati Sportivi, altezza via Tiberiade

Un uomo di 61 anni è morto a Roma in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio intorno alle 16 in via dei Primati Sportivi, altezza via Tiberiade, in zona Eur. La vittima viaggiava a bordo di una moto Kawasaki che si è scontrata con una Smart, guidata da un ragazzo di 19 anni. L'uomo è morto dopo il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenute le pattuglie del IX Gruppo Eur della Polizia di Roma Capitale. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro. I rilievi per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto sono tuttora in corso.